Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

"Погода сегодня будет определяться тёплым сектором циклона, облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Плюс 23 – плюс 25 в Москве, плюс 21 – плюс 26 – по области", - рассказал Тишковец.