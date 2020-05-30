Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в субботу

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Небольшой дождь и температура воздуха до плюс 25 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня будет определяться тёплым сектором циклона, облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, порывистый. Плюс 23 – плюс 25 в Москве, плюс 21 – плюс 26 – по области", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, давление будет слабо падать и составит 743 миллиметра ртутного столба.