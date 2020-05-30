В Москве в пятницу выпало рекордное количоство осадков

"В Подмосковье в осадкомеры попало еще больше. Так, в Красногорске зафиксировано 80 миллиметров -157% месячной нормы, во Внуково – 73 миллиметра, в Шереметьево – 70 миллиметров, в Долгопрудном – 64 миллиметра", - отметил Тишковец.