В Москве в пятницу выпало рекордное количоство осадков

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В Москве в пятницу выпало 120% месячной нормы осадков, это двойной рекорд, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате атаки балканского циклона на Москву за минувшие сутки пролилось в общей сложности 61 миллиметр осадков, что составляет 120% месячной нормы - 51 миллиметр. Таким образом, установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги", - рассказал Тишковец.
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По словам синоптика, пал прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26,1 миллиметра, и абсолютный суточный максимум осадков для мая, принадлежавший 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров.
"В Подмосковье в осадкомеры попало еще больше. Так, в Красногорске зафиксировано 80 миллиметров -157% месячной нормы, во Внуково – 73 миллиметра, в Шереметьево – 70 миллиметров, в Долгопрудном – 64 миллиметра", - отметил Тишковец.