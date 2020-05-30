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2020-05-30T10:13
https://ria.ru/20200530/1572212516.html
В Москве в пятницу выпало рекордное количоство осадков
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РИА Новости

В Москве в пятницу выпало рекордное количоство осадков

09:59 30.05.2020 (обновлено: 10:13 30.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. В Москве в пятницу выпало 120% месячной нормы осадков, это двойной рекорд, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате атаки балканского циклона на Москву за минувшие сутки пролилось в общей сложности 61 миллиметр осадков, что составляет 120% месячной нормы - 51 миллиметр. Таким образом, установлен двойной рекорд по количеству небесной влаги", - рассказал Тишковец.
Дождь в Москве
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По словам синоптика, пал прежний суточный рекорд для 29 мая, который составлял 26,1 миллиметра, и абсолютный суточный максимум осадков для мая, принадлежавший 1976 году, когда в осадкомеры попало 39 миллиметров.
"В Подмосковье в осадкомеры попало еще больше. Так, в Красногорске зафиксировано 80 миллиметров -157% месячной нормы, во Внуково – 73 миллиметра, в Шереметьево – 70 миллиметров, в Долгопрудном – 64 миллиметра", - отметил Тишковец.
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