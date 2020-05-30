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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:57
https://ria.ru/20200530/1572212460.html
В Филатовской больнице лечатся 642 пациента с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571976982_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_dd048a1a4fe2fb62f1aabfba7d517859.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся 642 пациента с COVID-19

09:57 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в зеленой зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве проходят 642 человека, сообщил в субботу главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 30.05.20. Всего на лечении: 1080. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии: 1035. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 642", - написал главврач в Facebook.
Также в больнице от коронавирусной инфекции лечатся 22 беременных и родильниц: 151 человек находится в реанимации, 49 - на ИВЛ.
Вечорко отметил, что за сутки из больницы выписали 151 человека, поступили 149.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
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