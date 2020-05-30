В Филатовской больнице лечатся 642 пациента с COVID-19

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве проходят 642 человека, сообщил в субботу главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 30.05.20. Всего на лечении: 1080. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония, предположительно, вирусной этиологии: 1035. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 642", - написал главврач в Facebook.
Также в больнице от коронавирусной инфекции лечатся 22 беременных и родильниц: 151 человек находится в реанимации, 49 - на ИВЛ.
Вечорко отметил, что за сутки из больницы выписали 151 человека, поступили 149.
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