В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП с автобусом

"На 30 километре автодороги "Енисейск-Пировское" автомобиль "МАН" с полуприцепом, без груза допустил наезд на маршрутный автобус "ПАЗ", который по технической причине остановился на обочине. В результате ДТП маршрутный автобус съехал в кювет. По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель "МАН", два пассажира автобуса – девушки", - говорится в сообщении.