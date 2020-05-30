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2020-05-30T09:55
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В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Красноярском крае три человека пострадали в ДТП с автобусом

09:55 30.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении большегрузного автомобиля и автобуса с пассажирами в Енисейском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"На 30 километре автодороги "Енисейск-Пировское" автомобиль "МАН" с полуприцепом, без груза допустил наезд на маршрутный автобус "ПАЗ", который по технической причине остановился на обочине. В результате ДТП маршрутный автобус съехал в кювет. По предварительной информации, в ДТП пострадали водитель "МАН", два пассажира автобуса – девушки", - говорится в сообщении.
Сотрудники госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. Пострадавшие доставлены в Енисейскую районную больницу, их состояние выясняется.
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Красноярский крайЕнисейский районПроисшествия
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