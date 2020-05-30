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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:47
https://ria.ru/20200530/1572212168.html
В Израиле вновь откроют мобильные пункты проверок на COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571093942_0:113:3076:1843_1036x0_80_0_0_3eb4420ad661c69d8191a94ee68622a7.jpg
РИА Новости

В Израиле вновь откроют мобильные пункты проверок на COVID-19

09:47 30.05.2020
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© REUTERS / Amir CohenИзраиль
Израиль
© REUTERS / Amir Cohen
Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Мобильные пункты проверок на коронавирус вновь открываются в Израиле из-за роста числа новых случаев COVID-19, сообщает Служба скорой помощи Маген Давид Адом.
"По просьбе минздрава Служба скорой помощи вновь разворачивает пункты мобильных проверок драйв-ин в крупнейших городах страны. Первый комплекс откроется в субботу утром на стадионе Тедди в Иерусалиме", - говорится в сообщении медиков.
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Пункты мобильных проверок были закрыты в начале мая из-за значительного снижения заболеваемости в стране. Накануне вечером минздрав объявил о новом росте числа заболевших и планируемом новом ужесточении карантинных ограничений. В пятницу было выявлено 115 новых случаев COVID-19, и это стало самым большим суточным приростом числа заболевших за несколько недель.
Уходящий в отставку генеральный директор израильского минздрава Моше Бар Симан Тов на экстренной пресс-конференции в пятницу вечером заявил, что минздрав рассматривает возможность вновь запретить учебу в старших классах школ. В Израиле в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, однако, по мнению гендиректора минздрава, эти требования массово не выполняются.
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