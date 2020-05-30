В Израиле вновь откроют мобильные пункты проверок на COVID-19

"По просьбе минздрава Служба скорой помощи вновь разворачивает пункты мобильных проверок драйв-ин в крупнейших городах страны. Первый комплекс откроется в субботу утром на стадионе Тедди в Иерусалиме", - говорится в сообщении медиков.

Пункты мобильных проверок были закрыты в начале мая из-за значительного снижения заболеваемости в стране. Накануне вечером минздрав объявил о новом росте числа заболевших и планируемом новом ужесточении карантинных ограничений. В пятницу было выявлено 115 новых случаев COVID-19, и это стало самым большим суточным приростом числа заболевших за несколько недель.

Уходящий в отставку генеральный директор израильского минздрава Моше Бар Симан Тов на экстренной пресс-конференции в пятницу вечером заявил, что минздрав рассматривает возможность вновь запретить учебу в старших классах школ. В Израиле в среду были отменены последние серьезные ограничения, связанные с коронавирусом. Открылись кафе, рестораны, пабы, бары, заработали бассейны. Граждане еще обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах, однако, по мнению гендиректора минздрава, эти требования массово не выполняются.