В Тамбовской области восемь детей заболели COVID-19

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. У восьми детей и 63 взрослых за сутки выявили коронавирусную инфекцию в У восьми детей и 63 взрослых за сутки выявили коронавирусную инфекцию в Тамбовской области , общее число пациентов с COVID-19 выросло до 2916, сообщила администрация региона.

"Семьдесят один новый случай сегодня. Из них: 24 мужчины, 39 женщин, 8 детей (девочки 4, 8, 9, 9, 10 лет, мальчики 5, 12, 13 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 71 - контактные с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2916, из них, как отмечают власти, 1040 - без клинических проявлений. Выздоровели 1088 пациентов, в том числе 530 выписаны из стационара, 558 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли девять.

На госпитализации в данный момент находятся 357 человек, из них диагноз "пневмония" у 282 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4123 (из них подтверждённых случаев - 1461, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6640. Выписано из больниц – 973. Всего обследованных лиц - 12093", - сообщают областные власти.