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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:46
https://ria.ru/20200530/1572212118.html
В Тамбовской области восемь детей заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области восемь детей заболели COVID-19

09:46 30.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. У восьми детей и 63 взрослых за сутки выявили коронавирусную инфекцию в Тамбовской области, общее число пациентов с COVID-19 выросло до 2916, сообщила администрация региона.
"Семьдесят один новый случай сегодня. Из них: 24 мужчины, 39 женщин, 8 детей (девочки 4, 8, 9, 9, 10 лет, мальчики 5, 12, 13 лет). Возраст взрослых от 19 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 71 - контактные с заболевшими", - говорится в сообщении.
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Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 2916, из них, как отмечают власти, 1040 - без клинических проявлений. Выздоровели 1088 пациентов, в том числе 530 выписаны из стационара, 558 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли девять.
На госпитализации в данный момент находятся 357 человек, из них диагноз "пневмония" у 282 человек.
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"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4123 (из них подтверждённых случаев - 1461, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 6640. Выписано из больниц – 973. Всего обследованных лиц - 12093", - сообщают областные власти.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТамбовская область
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