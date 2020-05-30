Во Владимирской области выявили 63 новых случая COVID-19

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 63 - до 2617, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2617 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Выздоровели 567 пациентов, 20 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф