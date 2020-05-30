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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:45
https://ria.ru/20200530/1572212075.html
Во Владимирской области выявили 63 новых случая COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области выявили 63 новых случая COVID-19

09:45 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличилось за сутки на 63 - до 2617, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 63 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2617 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
Выздоровели 567 пациентов, 20 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗВладимирская областьОбщество
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