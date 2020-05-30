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2020-05-30T09:44
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Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку отходов
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РИА Новости

Правительство одобрило выделение средств регионам на переработку отходов

09:44 30.05.2020
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© Виталий БелоусовСортировка мусора в комплексе по переработке отходов
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов
© Виталий Белоусов
Сортировка мусора в комплексе по переработке отходов . Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение 8,1 миллиарда рублей регионам РФ на обеспечение деятельности по оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщается на сайте кабмина.
"Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 67 субъектов РФ в размере 8 101 814,2 тысяч рублей... Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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Средства выделяются для обеспечения достижения целей, показателей и результатов федерального проекта "Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология".
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