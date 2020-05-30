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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:41
https://ria.ru/20200530/1572212016.html
В Воронежской области выявили 89 новых случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 89 новых случаев COVID-19

09:41 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 89, общее количество случаев составило 1946, сообщает правительство региона.
Два дня подряд, 28 и 29 мая, в Воронежской области коронавирус подтверждался более чем у 100 пациентов.
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"В субботу, 30 мая, официально подтверждено заражение 89 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1946 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1342 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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