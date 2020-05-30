В Воронежской области выявили 89 новых случаев COVID-19

ВОРОНЕЖ, 30 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 89, общее количество случаев составило 1946, сообщает правительство региона.
Два дня подряд, 28 и 29 мая, в Воронежской области коронавирус подтверждался более чем у 100 пациентов.
"В субботу, 30 мая, официально подтверждено заражение 89 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1946 человек. Умерли 18 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1342 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф