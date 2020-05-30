На Украине число случаев COVID-19 выросло до 23 204

"За минувшие сутки заболели 393 человека - из них 7 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 94 человека, зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровело 377 человек. В общем за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека - из них 1 700 детей, а также 4 475 медработников. При этом в общем выздоровело 9 311 человек, а летальных случаев - 696", - заявил он.