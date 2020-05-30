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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:38
https://ria.ru/20200530/1572211970.html
На Украине число случаев COVID-19 выросло до 23 204
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_bf0217896ca467052efbb7df5f6aaffb.jpg
РИА Новости

На Украине число случаев COVID-19 выросло до 23 204

09:38 30.05.2020
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© РИА Новости / СтрингерМашина скорой помощи на Украине
Машина скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Машина скорой помощи на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 30 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на 393, до 23 204, умерли еще 17 человек, всего жертв 696, заявил в субботу на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 393 человека - из них 7 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 94 человека, зафиксированы 17 летальных случаев. При этом выздоровело 377 человек. В общем за все время пандемии в Украине заболело 23 204 человека - из них 1 700 детей, а также 4 475 медработников. При этом в общем выздоровело 9 311 человек, а летальных случаев - 696", - заявил он.
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