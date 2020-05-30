В Москве вылечились от COVID-19 еще 3599 пациентов

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ещё 3599 пациентов в Москве выздоровели после лечения от коронавирусной инфекции, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 78 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3599 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324", - сообщила вице-мэр.
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