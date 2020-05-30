В ЛНР выявили девять новых случаев COVID-19

ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшие сутки, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 405, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 29 мая в республике были выявлены 396 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловске - строгие карантинные ограничения.
"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено 9 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе министерства.
Уточняется, что всего на утро 30 мая число зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР достигло 405, выписано 306 человек, из них 18 за последние сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф