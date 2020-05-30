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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:36
https://ria.ru/20200530/1572211903.html
В ЛНР выявили девять новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/149896/32/1498963214_0:119:3568:2126_1036x0_80_0_0_98456abc15dc0af62c274f261f4e4b1d.jpg
РИА Новости

В ЛНР выявили девять новых случаев COVID-19

09:36 30.05.2020
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© РИА НовостиМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР
© РИА Новости
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Девять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в самопровозглашенной Луганской народной республике за минувшие сутки, общее число выявленных случаев инфицирования достигло 405, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе минздрава ЛНР.
По данным минздрава ЛНР, по состоянию на утро 29 мая в республике были выявлены 396 заболевших с COVID-19. Также в ведомстве сообщали о смерти шести человек, у которых был выявлен коронавирус, среди них - двое врачей. На территории всей республики действует ряд ограничительных мер, в городе Свердловске - строгие карантинные ограничения.
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"Министерство здравоохранения ЛНР информирует, что в Луганской народной республике, согласно проведенным исследованиям 29 мая, выявлено 9 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в пресс-службе министерства.
Уточняется, что всего на утро 30 мая число зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР достигло 405, выписано 306 человек, из них 18 за последние сутки.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинздрав ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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