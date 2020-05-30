Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде на Красной площади

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Российских лидер Российских лидер Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем с сохранением заработной платы.

На это число назначены парады Победы , которые пройдут в ряде городов.

Знаковая дата

В этом году отмечается 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Традиционный парад Победы должен был пройти 9 мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции его отложили. В Москве и ряде других городов в этот праздничный день прошли только воздушные парады.

Дата 24 июня выбрана не случайно. В этот день в 1945 году на Красной площади состоялся "исторический парад победителей".

Как в Москве пройдет парад Победы

Парад на Красной площади начнется в 10.00, а в 22.00 запустят салюты. Однако свободного доступа на главную площадь не будет.

"Красная площадь имеет свои ограничения. Всегда на день парада приходили по пригласительным билетам. В этот раз ситуация более сложная. Конечно, свободного доступа там не будет", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин

Бессмертный полк

Ставшую традиционной акцию "Бессмертный полк" в этом году не проводили в обычном формате — вместо шествия она прошла в онлайн-формате.

Президент с сожалением отметил, что соблюдение социальной дистанции невозможно обеспечить при проведении торжественного марша — который, по его словам, "объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток".

Поэтому он предложил провести шествие на месяц позже — 26 июля.

"А это еще один день нашей ратной славы — День военно-морского флота", — добавил глава государства.

В этот день пройдет еще один парад — военно-морской.

Пик пройден

В России за весь период пандемии зарегистрировали 387 тысяч случаев заболевания COVID-19, излечились почти 160 тысяч пациентов, 4374 человека умерли.

Ранее Путин заявил, что, по мнению специалистов, пик распространения коронавируса в стране можно считать пройденным.