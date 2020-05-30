Израильские полицейские застрелили палестинца в Старом городе Иерусалима

"Около Львиных ворот Старого города Иерусалима полицейский патруль заметил человека с подозрительным предметом в руке, который выглядел как пистолет. Полицейские потребовали у него остановиться и начали преследовать подозреваемого. В ходе погони был открыт огонь в сторону подозреваемого, который был нейтрализован", - говорится в сообщении израильской полиции.