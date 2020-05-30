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2020-05-30T09:28
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Израильские полицейские застрелили палестинца в Старом городе Иерусалима
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РИА Новости

Израильские полицейские застрелили палестинца в Старом городе Иерусалима

09:28 30.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИерусалим
Иерусалим
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Иерусалим. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 мая - РИА Новости. Бойцы пограничной полиции Израиля застрелили убегавшего от них жителя Восточного Иерусалима, приняв его за вооруженного человека, сообщила пресс-служба израильской полиции.
"Около Львиных ворот Старого города Иерусалима полицейский патруль заметил человека с подозрительным предметом в руке, который выглядел как пистолет. Полицейские потребовали у него остановиться и начали преследовать подозреваемого. В ходе погони был открыт огонь в сторону подозреваемого, который был нейтрализован", - говорится в сообщении израильской полиции.
Оружия у убитого молодого жителя Восточного Иерусалима найдено не было, сообщат 13 канал израильского телевидения. Полиция проводит внутреннее расследование, чтобы выяснить правомерность открытия огня, изучаются записи с камер наблюдения, сообщают СМИ. Родственники застреленного утверждают, что он страдал от психических отклонений и мог не понять, что требует от него полиция, сообщает телеканал.
Инцидент произошёл на фоне возросшей напряженности. Накануне израильские военные в районе Рамаллаха застрелили палестинца, который направил в их сторону свой автомобиль. В четверг посольство США в Израиле предупредило американских граждан, планирующих посетить палестинские территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, о возможности терактов.
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