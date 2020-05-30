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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-05-30T09:24
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В Москве зацвели более 500 декоративных яблонь
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РИА Новости

В Москве зацвели более 500 декоративных яблонь

09:24 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЦветение декоративных яблонь
Цветение декоративных яблонь
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Цветение декоративных яблонь. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 500 декоративных яблонь зацвели на благоустроенных улицах Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Большинство яблонь было высажено 3-4 года назад, но и есть и те, которые встречают первую весну, например, в проезде Соломенной Сторожки и в сквере Победы на Шипиловской улице. Все они отлично прижились и радуют горожан пышным цветением, всего в столице представлено восемь различных видов этих деревьев", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
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Отмечается, что в мае в Москве зацвели более 500 декоративных яблонь. Самый большой яблоневый сад в столице появился в 2018 году, он расположен в районе ВДНХ - возле скульптуры "Рабочий и колхозница" было высажено 110 яблонь. Кроме того, более 60 яблонь украшают площадку перед главным входом ВДНХ.
"Около станции метро "Улица 1905 года" в этом году распустились более 90 молодых яблонь, в Никитском и Газетном переулках - 15 яблонь, высаженные осенью 2016 года. Почти 200 яблонь разных сортов украшают Садовое кольцо. Также на благоустроенных улицах сейчас цветут каштаны, черемуха, декоративные вишни и сливы, сирень разных сортов. В начале июня распустится более поздний сорт сирени - венгерская", - цитируют в пресс-службе заммэра.
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Сообщается, что за последние девять лет в Москве в рамках комплексного благоустройства было высажено более 14 тысяч деревьев-крупномеров высотой от 3 до 10 метров.
"Специалисты ухаживают за деревьями практически круглый год - весной проводятся обрезка крон и удобрение, мероприятия против болезней и вредителей. Летом растениям необходим усиленный полив, в том числе специальными составами, стимулирующими рост и развитие. Осенью меняют тростниковую оплетку на стволах, зимой удаляют сломанные снегом ветки", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородская средаБлагоустройствоПетр БирюковМоскваОбщество
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