МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Более 500 декоративных яблонь зацвели на благоустроенных улицах Более 500 декоративных яблонь зацвели на благоустроенных улицах Москвы , сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова

"Большинство яблонь было высажено 3-4 года назад, но и есть и те, которые встречают первую весну, например, в проезде Соломенной Сторожки и в сквере Победы на Шипиловской улице. Все они отлично прижились и радуют горожан пышным цветением, всего в столице представлено восемь различных видов этих деревьев", - цитируют в пресс-службе Бирюкова.

Отмечается, что в мае в Москве зацвели более 500 декоративных яблонь. Самый большой яблоневый сад в столице появился в 2018 году, он расположен в районе ВДНХ - возле скульптуры "Рабочий и колхозница" было высажено 110 яблонь. Кроме того, более 60 яблонь украшают площадку перед главным входом ВДНХ.

"Около станции метро "Улица 1905 года" в этом году распустились более 90 молодых яблонь, в Никитском и Газетном переулках - 15 яблонь, высаженные осенью 2016 года. Почти 200 яблонь разных сортов украшают Садовое кольцо. Также на благоустроенных улицах сейчас цветут каштаны, черемуха, декоративные вишни и сливы, сирень разных сортов. В начале июня распустится более поздний сорт сирени - венгерская", - цитируют в пресс-службе заммэра.

Сообщается, что за последние девять лет в Москве в рамках комплексного благоустройства было высажено более 14 тысяч деревьев-крупномеров высотой от 3 до 10 метров.