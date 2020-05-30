В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Двое мужчин погибли и трое получили ранения в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее, 18 мая, в МЧС ЛНР заявили, что с начала мая обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 52 гектаров территории ЛНР. Работы по разминированию территорий ЛНР ведутся постоянно.
"Двадцать девятого мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным пресс-службы, еще трое мужчин ранены.
"Пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу. По факту происшествия ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
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