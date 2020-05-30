Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T09:15
https://ria.ru/20200530/1572211349.html
В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства
https://cdn25.img.ria.ru/images/155657/70/1556577058_293:487:3068:2048_1036x0_80_0_0_25a79883b27da3373e126a1d32450c75.jpg
РИА Новости

В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства

09:15 30.05.2020
5721
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи в ЛНР
Машина скорой помощи в ЛНР
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи в ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Двое мужчин погибли и трое получили ранения в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства в городе Красный Луч самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в субботу РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
Ранее, 18 мая, в МЧС ЛНР заявили, что с начала мая обследовали на наличие взрывоопасных предметов и разминировали более 52 гектаров территории ЛНР. Работы по разминированию территорий ЛНР ведутся постоянно.
Украинские военные
Вчера, 14:19
В ЛНР заявили о предотвращении провокации силовиков в Донбассе
"Двадцать девятого мая в 19.56 (совпадает с мск) в городе Красный Луч вследствие срабатывания неустановленного взрывного устройства погибло два человека: мужчина 1963 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным пресс-службы, еще трое мужчин ранены.
"Пострадавшие с минно-взрывными травмами различной степени тяжести доставлены в Краснолучскую городскую многопрофильную больницу. По факту происшествия ведется следствие", - дополнили в ведомстве.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
5112881
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРКрасный ЛучЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий
Хакер
В России киберпреступность может вырасти более чем вдвое, заявил источник
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Банкноты номиналом 2000 рублей
СМИ назвало артистов, которые запросили помощь в виде МРОТ
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому
Таблетки
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Украинские военнослужащие
В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Совладелец сгоревшего торгового центра Зимняя вишня Вячеслав Вишневский, экстрадированный из Польши в Россию. Стоп-кадр видео
Совладельцу "Зимней вишни" предъявили обвинение в окончательной редакции
Наблюдатели ОБСЕ в Донбассе
ОБСЕ сообщила о взрыве рядом с патрулем миссии в Донбассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13В НАСА анонсировали запуск SpaceX в субботу
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
Лента новостейМолния