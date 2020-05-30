Врач рассказала, от чего зависит сила второй волны COVID-19

Медицинский работник в отделении для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в отделении для больных коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наличие или отсутствие вакцины от коронавируса повлияет на силу второй волны, если лекарство будет создано, столь серьезные ограничительные меры не потребуются, заявила РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

"Какой будет вторая волна и потребуются ли ограничения столь серьезные, будет зависеть... от наличия или отсутствия вакцины. Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия", - сказала Трифонова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.

В России общее число выявленных случаев коронавируса по состоянию на 29 мая составляет 387 623, всего скончались от болезни 4374, выздоровели 159 257 человек.