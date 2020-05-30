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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T09:13
https://ria.ru/20200530/1572211292.html
Врач рассказала, от чего зависит сила второй волны COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571824002_0:165:3116:1918_1036x0_80_0_0_4fbd9e571a3e70ce5060445a5188d090.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, от чего зависит сила второй волны COVID-19

09:13 30.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Наличие или отсутствие вакцины от коронавируса повлияет на силу второй волны, если лекарство будет создано, столь серьезные ограничительные меры не потребуются, заявила РИА Новости заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.
"Какой будет вторая волна и потребуются ли ограничения столь серьезные, будет зависеть... от наличия или отсутствия вакцины. Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия", - сказала Трифонова.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
В России общее число выявленных случаев коронавируса по состоянию на 29 мая составляет 387 623, всего скончались от болезни 4374, выздоровели 159 257 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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