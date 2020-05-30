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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T12:48
https://ria.ru/20200530/1572211223.html
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
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РИА Новости

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

09:14 30.05.2020 (обновлено: 12:48 30.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПодготовка к всероссийской акции "Ночь музеев"
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Специалисты Института прогрессивного образования назвали профессии, которые могут стать более высокооплачиваемыми после пандемии коронавируса, сообщает RT.
По мнению экспертов, повысить зарплаты могут PR- и SMM-специалистам, продюсерам и контент-менеджерам, так как бизнесу в кризисный период нужно развивать сервис и увеличивать число клиентов.
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18 мая, 16:28Распространение нового коронавируса
Названы профессии, у которых в пандемию выросли зарплаты
На прибавку к зарплате по тем же причинам могут рассчитывать IT-специалисты, аналитики больших данных и онлайн-маркетологи.
Сложные условия работы могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и тайм-менеджменту и управленцев в сфере логистики, опытных онлайн-педагогов и виртуальных гидов.
Скорее всего, будут расти зарплаты у медиков и специалистов естественно-научного цикла, психологов и психотерапевтов, а также работников аграрного сектора (агрономов, зоотехников, ветеринаров, операторов машинного доения).
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Названы профессии, которым комфортно на "удаленке"Некоторые профессии могут остаться дистанционными и после пандемии коронавируса. Какие именно, рассказала радио Sputnik руководитель службы исследований HeadHunter Мария Игнатова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Значит опять тприбавку могут ожидать те кто ничего не производит((( , кроме аграриев и врачей. Соответственно развития реального сектора промышленности ожидать не приходится. Автор забыл добавить "специалистов" шоу бизнеса, как им то не добавить.
30 мая, 10:42
aristo2002
3720103
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