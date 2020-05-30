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2020-05-30T09:09
https://ria.ru/20200530/1572211165.html
В России выдача микрозаймов в апреле упала до исторического минимума
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РИА Новости

В России выдача микрозаймов в апреле упала до исторического минимума

09:09 30.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновВывеска о "быстрых займах"
Вывеска о быстрых займах
© РИА Новости / Максим Блинов
Вывеска о "быстрых займах". Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Объем выданных займов российскими микрофинансовыми организациями (МФО) за апрель сократился на 48,3% - до исторического минимума в 11,4 миллиарда рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
При этом по сравнению с апрелем прошлого года снижение составило 46,5%. В компании объяснили такое резкое падение объемов выдачи снижением активности потребителей вследствие введения режима самоизоляции и ужесточением кредитных политики и правил со стороны кредиторов.
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Резкое падение выдачи микрозаймов зафиксировали и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По данным компании, сумма выданных за прошлый месяц микрозаймов составила 7,8 миллиарда рублей, что на 38,3% меньше показателя марта 2020 года и на 41,3% меньше уровня апреля прошлого года.
Количество ссуд, выданных МФО, уменьшилось на 35,1% за апрель и на 41% за год - до 1,02 миллиона займов, указали в НБКИ. При этом за прошлый месяц произошло и небольшое сокращение среднего размера выданных микрозаймов - на 5,3%, до 7647 рублей.
"По сравнению с мартом, в апреле 2020 года сокращение выдачи в штуках составило 35,1%, а по суммам – 38,3%. Это серьезное снижение, и восстановление рынка микрокредитов займет некоторое время. Во многом это будет зависеть от того, насколько быстро все отрасли экономики смогут вернуться к нормальному функционированию после отмены наиболее жестких карантинных мероприятий", - прокомментировал РИА Новости директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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Гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин в свою очередь отметил, что можно ожидать восстановления объемов среднемесячных выдач к концу года, а при хорошем развитии событий микрофинансовый портфель по итогам текущего года останется на прошлогоднем уровне. "Связано это с тем, что микрозаймы – это, как правило, краткосрочный вид кредитования и любой "простой" в выдачах крайне ощутим для индустрии в плане заполнения образовавшегося провала", - уточнил он РИА Новости.
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РоссиямикрозаймыКредитыЭкономика
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