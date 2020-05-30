В Миннеаполисе протестующие продолжают грабить магазины

МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие в Протестующие в Миннеаполисе продолжают взламывать и грабить магазины, правоохранители в это не вмешиваются, передает корреспондент РИА Новости.

Волна беспорядков проходит в районе пятого полицейского участка. Накануне был сожжен третий участок, в котором работали полицейские, участвовавшие в инциденте с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании.

У некоторых мужчин в руках молотки и другие предметы, которыми они разбивают фанерные щиты на дверях и окнах. После этого толпа проникает внутрь.

Товары выносят не спеша. Некоторые подгоняют автомобили поближе ко входу и грузят вещи прямо в них.

Выносят еду и напитки, одежду, бытовую технику.

Многие снимают происходящее на камеры телефонов. Многие позируют на фоне этого.

При этом протестующие стараются обходить заведения, на щитах которых написано "Принадлежит черным".

Участие в этом принимают и белые люди, и афроамериканцы, преимущественно молодежь.

Они подожгли экскаватор, который стоял на стройплощадке рядом. Когда большое количество людей приблизилось к нему, делая селфи, он взорвался. Взрыв ушел вверх, поэтому никто из стоявших вокруг не пострадал, однако все быстро разбежались.