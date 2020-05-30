В Миннеаполисе протестующие продолжают грабить магазины

МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Протестующие в Миннеаполисе продолжают взламывать и грабить магазины, правоохранители в это не вмешиваются, передает корреспондент РИА Новости.
Волна беспорядков проходит в районе пятого полицейского участка. Накануне был сожжен третий участок, в котором работали полицейские, участвовавшие в инциденте с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшем при задержании.
У некоторых мужчин в руках молотки и другие предметы, которыми они разбивают фанерные щиты на дверях и окнах. После этого толпа проникает внутрь.
Товары выносят не спеша. Некоторые подгоняют автомобили поближе ко входу и грузят вещи прямо в них.
Выносят еду и напитки, одежду, бытовую технику.
Многие снимают происходящее на камеры телефонов. Многие позируют на фоне этого.
При этом протестующие стараются обходить заведения, на щитах которых написано "Принадлежит черным".
Вчера, 11:12Сказано в эфиреАмериканист: происходящее в Миннеаполисе "выходит за рамки"Президент США Дональд Трамп заявил, что может направить в Миннеаполис бойцов Национальной гвардии. В эфире радио Sputnik американист Юрий Рогулев высказал мнение, что массовые протесты спровоцированы не только действиями полиции.
Участие в этом принимают и белые люди, и афроамериканцы, преимущественно молодежь.
Они подожгли экскаватор, который стоял на стройплощадке рядом. Когда большое количество людей приблизилось к нему, делая селфи, он взорвался. Взрыв ушел вверх, поэтому никто из стоявших вокруг не пострадал, однако все быстро разбежались.
Время от времени звучат взрывы петард, один раз прозвучал выстрел их огнестрельного оружия.