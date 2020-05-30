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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T08:41
https://ria.ru/20200530/1572210432.html
В Якутии продлили режим повышенной готовности
https://cdn23.img.ria.ru/images/150654/14/1506541465_0:156:3087:1892_1036x0_80_0_0_5a430a1da6e1390d4d99961b7f9fbbfe.jpg
РИА Новости

В Якутии продлили режим повышенной готовности

08:41 30.05.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЯкутск
Якутск
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Якутск. Архивное фото
ЯКУТСК, 30 мая – РИА Новости. Режим повышенной готовности в Якутии из-за коронавируса продлен до 14 июня, сообщает оперативный штаб при правительстве республики.
"Указом главы региона Айсена Николаева на территории Якутии режим повышенной готовности продлен до 14 июня. До этой даты продлены и все введенные ранее ограничительные меры, в том числе в рамках режима полной самоизоляции", - отметили в оперштабе.
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Отмечается, что в республике дополнен список населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции. В Мегино-Кангаласском районе такой режим теперь действует в селе Майя и Харанском наслеге. В Намском районе режим введен в 14 наслегах.
Ранее власти применили аналогичные меры безопасности в Якутске, Жатае, Покровске, Тикси, Нерюнгринском, Мирнинском, Ленском, Алданском районах.
По данным оперштаба на 30 мая, в Якутии за последние сутки выявлено 114 случаев коронавируса, из них абсолютное большинство, 87 новых случаев - в городе Якутске. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1819 случаев коронавируса, 790 человек полностью выздоровели, 8 летальных исходов.
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