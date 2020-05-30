В Якутии продлили режим повышенной готовности

"Указом главы региона Айсена Николаева на территории Якутии режим повышенной готовности продлен до 14 июня. До этой даты продлены и все введенные ранее ограничительные меры, в том числе в рамках режима полной самоизоляции", - отметили в оперштабе.

В Якутии рассказали о выделенных средствах на борьбу с коронавирусом

В Якутии рассказали о выделенных средствах на борьбу с коронавирусом

Отмечается, что в республике дополнен список населенных пунктов, где действует режим полной самоизоляции. В Мегино-Кангаласском районе такой режим теперь действует в селе Майя и Харанском наслеге. В Намском районе режим введен в 14 наслегах.

По данным оперштаба на 30 мая, в Якутии за последние сутки выявлено 114 случаев коронавируса, из них абсолютное большинство, 87 новых случаев - в городе Якутске. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 1819 случаев коронавируса, 790 человек полностью выздоровели, 8 летальных исходов.