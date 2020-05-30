Врачи рассказали о состоянии раненных в Красноярске инкассаторов

Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на улице Щорса неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Ориентировочно подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Grand Cherokee или Range Rover.