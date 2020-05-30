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2020-05-30T08:44
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Врачи рассказали о состоянии раненных в Красноярске инкассаторов
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии раненных в Красноярске инкассаторов

08:37 30.05.2020 (обновлено: 08:44 30.05.2020)
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© Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© Максим Блинов
Машина скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Врачи прооперировали двух инкассаторов, раненых при нападении неизвестных в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на улице Щорса неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Ориентировочно подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Grand Cherokee или Range Rover.
"Раненые прооперированы. Состояние тяжелое. Оба в реанимации", - сказала представитель минздрава.
По данным СМИ региона, нападение произошло возле одного из отделений Сбербанка.
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
08:39
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
0108170
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