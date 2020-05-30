Врачи рассказали о состоянии раненных в Красноярске инкассаторов

КРАСНОЯРСК, 30 мая - РИА Новости. Врачи прооперировали двух инкассаторов, раненых при нападении неизвестных в Красноярске, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее краевой главк МВД сообщил, что в субботу утром на улице Щорса неизвестные напали на машину инкассаторов и ранили двух человек, после чего скрылись. По тревоге подняты все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска краевого ГУМВД. Ориентировки переданы на все посты и ближайшие районы края. Ориентировочно подозреваемые могут передвигаться на автомобиле либо Grand Cherokee или Range Rover.
"Раненые прооперированы. Состояние тяжелое. Оба в реанимации", - сказала представитель минздрава.
По данным СМИ региона, нападение произошло возле одного из отделений Сбербанка.