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2020-05-30T10:56
https://ria.ru/20200530/1572210263.html
Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572210296_13:0:1426:795_1036x0_80_0_0_2e6004ab421822fb71dc1aba361acf59.png
РИА Новости

Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

08:39 30.05.2020 (обновлено: 10:56 30.05.2020)
81831
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске.
На кадрах видно, как два инкассатора выходят из машины. В этот момент к ним подбегают двое мужчин в масках и с оружием. Они стреляют в инкассаторов и забирают сумки с деньгами.
По данным местных СМИ, нападение произошло около отделения Сбербанка на улице Щорса. В краевом главке МВД сообщили, что инкассаторы получили ранения. Обоих прооперировали, сейчас они находятся в реанимации.
Все оперативные службы городской полиции и сотрудники уголовного розыска подняты по тревоге. Ориентировки передали на все посты ближайшего района. Подозреваемые могут передвигаться на автомобиле марки Grand Cherokee или Range Rover.
Автомобили полиции
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Как только он вышел из машины, тех двух странных чудиков в плащах на углу уже было видно! Был бы внимательней - запрыгнул обратно.
30 мая, 08:49
АПАндрей Петров
4840007
Инкассаторы действовали с нарушениями
30 мая, 08:47
ИИИван Иванович
4712202
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