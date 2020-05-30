Момент нападения на инкассаторов в Красноярске попал на видео

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, снявших момент нападения на инкассаторов в Красноярске

На кадрах видно, как два инкассатора выходят из машины. В этот момент к ним подбегают двое мужчин в масках и с оружием. Они стреляют в инкассаторов и забирают сумки с деньгами.

По данным местных СМИ, нападение произошло около отделения Сбербанка на улице Щорса. В краевом главке МВД сообщили, что инкассаторы получили ранения. Обоих прооперировали, сейчас они находятся в реанимации.