Верховный суд США отказал церкви в жалобе на режим карантина

"Подобные или более жесткие ограничения касаются сравнимых гражданских собраний, включая лекции, концерты, кинопоказы, зрелищный спор и театральные представления, где большие группы людей собираются на близком расстоянии на продолжительное время. Распоряжение (властей Калифорнии), напротив, более снисходительно к непохожей (на церковную) деятельности, такой как работа продовольственных магазинов, банков и прачечных, где люди не собираются большими группами и не остаются вблизи друг от друга на длительное время", - заявил, представляя позицию большинства, председатель Верховного суда Джон Робертс.