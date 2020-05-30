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2020-05-30T08:29
https://ria.ru/20200530/1572210199.html
Верховный суд США отказал церкви в жалобе на режим карантина
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РИА Новости

Верховный суд США отказал церкви в жалобе на режим карантина

08:29 30.05.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Верховного суда в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Верховный суд США отказал церкви в Калифорнии в жалобе на режим карантина по коронавирусу, говорится в 6-страничном решении, опубликованном на сайте суда.
Большинством в 5 голосов против 4 суд постановил, что ограничения по карантину, введенные Калифорнией для церквей, не противоречат первой поправке к конституции США о свободе слова и вероисповедания.
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Решение Верховного суда не подлежит обжалованию и имеет прецедентное значение для всех последующих дел такого рода. Суд заявил, что не усматривает в действиях властей, закрывающих церкви, дискриминации верующих.
"Подобные или более жесткие ограничения касаются сравнимых гражданских собраний, включая лекции, концерты, кинопоказы, зрелищный спор и театральные представления, где большие группы людей собираются на близком расстоянии на продолжительное время. Распоряжение (властей Калифорнии), напротив, более снисходительно к непохожей (на церковную) деятельности, такой как работа продовольственных магазинов, банков и прачечных, где люди не собираются большими группами и не остаются вблизи друг от друга на длительное время", - заявил, представляя позицию большинства, председатель Верховного суда Джон Робертс.
Церкви, мечети и синагоги в большинстве штатов не считались во время карантина "необходимыми" учреждениями, а потому были закрыты властями. Консерваторы и президент США Дональд Трамп это оспаривали.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Верховный суд СШАДональд ТрампКалифорнияСШАВ мире
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