Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T08:26
https://ria.ru/20200530/1572210147.html
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/56/1562225686_0:0:4240:2385_1036x0_80_0_0_e7dc678a07855d24ed989f9fadea11ea.jpg
РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков

08:26 30.05.2020
223
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 мая - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 28 мая украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
300010
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Таблетки
Профессор РАН назвал основную рекомендацию при лечении от коронавируса
Машина скорой помощи в ЛНР
В ЛНР два человека погибли при взрыве неустановленного устройства
Леонид Кравчук
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Ротонда Капитолия в Вашингтоне
В Конгрессе испугались "усиления Путина" из-за выхода США из ДОН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому
Хакер
В России киберпреступность может вырасти более чем вдвое, заявил источник
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Украинские военнослужащие
В ЛНР обвинили силовиков в обстреле патруля ОБСЕ в Донбассе
Фильм Соник в кино(2020)
У "Соника в кино" появится сиквел
Леонид Кравчук
Пушков ответил на заявление Кравчука о России
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
Лента новостейМолния