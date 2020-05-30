В Японии начали вводить систему отслеживания заболевших COVID-19

Уточняется, что каждая из 500 достопримечательностей получила от властей города свой индивидуальный QR-код, который разместила при входе. Посетитель сканирует его на смартфон и регистрирует свой адрес электронной почты. Если впоследствии выяснится, что на туристическом объекте был человек, инфицированный коронавирусной инфекцией COVID-19, остальным посетителям рассылается уведомление по электронной почте. Если же заражений не будет, то через два месяца зарегистрированный адрес e-mail автоматически удаляется из системы.
Демонстрация системы состоялась в пятницу, к этому моменту в системе зарегистрировались около 500 туристических объектов и мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф