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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T08:25
https://ria.ru/20200530/1572210089.html
В Японии начали вводить систему отслеживания заболевших COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571920682_0:511:2730:2047_1036x0_80_0_0_ba8b84f4823fb56a83c82f467e420af6.jpg
РИА Новости

В Японии начали вводить систему отслеживания заболевших COVID-19

08:25 30.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Плясункова Парк Уцубокоэн в центре Осаки
Парк Уцубокоэн в центре Осаки
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Парк Уцубокоэн в центре Осаки. Архивное фото
ТОКИО, 30 мая – РИА Новости. Система отслеживания зараженных коронавирусом с использованием QR-кода начала действовать на достопримечательностях японского города Осака, сообщил телеканал NHK.
Уточняется, что каждая из 500 достопримечательностей получила от властей города свой индивидуальный QR-код, который разместила при входе. Посетитель сканирует его на смартфон и регистрирует свой адрес электронной почты. Если впоследствии выяснится, что на туристическом объекте был человек, инфицированный коронавирусной инфекцией COVID-19, остальным посетителям рассылается уведомление по электронной почте. Если же заражений не будет, то через два месяца зарегистрированный адрес e-mail автоматически удаляется из системы.
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Демонстрация системы состоялась в пятницу, к этому моменту в системе зарегистрировались около 500 туристических объектов и мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗОсака (город)ЯпонияВ мире
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