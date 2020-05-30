В Китае более 40 школьников попали в больницу с отравлением

ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Более 40 учащихся одной из школ в северо-восточной китайской провинции Более 40 учащихся одной из школ в северо-восточной китайской провинции Цзилинь были госпитализированы после того, как у них резко стала повышаться температура и появились симптомы диареи, COVID-19 исключен, сообщает в субботу издание "Пэнпай".

Первые случаи возникновения симптомов стали появляться среду учащихся Первой средней школы в уезде Юйшу городского округа Чанчунь еще 27 мая, и к полудню 28 мая общее число госпитализированных школьников достигло 41.

На фоне все еще продолжающейся эпидемии коронавируса, школьникам в больнице в первую очередь проверили тесты на COVID-19, но у всех госпитализированных они были отрицательными.

После проведения комплексного эпидемиологического исследования, школьникам предварительно поставили диагноз кампилобактериоз. Сообщается, что большинство пострадавших школьников проживают и питаются исключительно в школе, где они и могли подхватить инфекцию.

Кампилобактериозы - группа бактериальных инфекций. У человека протекают преимущественно как острые кишечные инфекционные заболевания и характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к развитию септицемии и поражению различных органов и систем. Кампилобактериоз передается в основном пищевым путем — через мясо и мясные продукты, прошедшие недостаточную тепловую обработку, а также через воду.