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2020-05-30T08:25
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В Китае более 40 школьников попали в больницу с отравлением
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РИА Новости

В Китае более 40 школьников попали в больницу с отравлением

08:24 30.05.2020 (обновлено: 08:25 30.05.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкАвтомобиль медицинской помощи в Китае
Автомобиль медицинской помощи в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Автомобиль медицинской помощи в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Более 40 учащихся одной из школ в северо-восточной китайской провинции Цзилинь были госпитализированы после того, как у них резко стала повышаться температура и появились симптомы диареи, COVID-19 исключен, сообщает в субботу издание "Пэнпай".
Первые случаи возникновения симптомов стали появляться среду учащихся Первой средней школы в уезде Юйшу городского округа Чанчунь еще 27 мая, и к полудню 28 мая общее число госпитализированных школьников достигло 41.
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На фоне все еще продолжающейся эпидемии коронавируса, школьникам в больнице в первую очередь проверили тесты на COVID-19, но у всех госпитализированных они были отрицательными.
После проведения комплексного эпидемиологического исследования, школьникам предварительно поставили диагноз кампилобактериоз. Сообщается, что большинство пострадавших школьников проживают и питаются исключительно в школе, где они и могли подхватить инфекцию.
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Кампилобактериозы - группа бактериальных инфекций. У человека протекают преимущественно как острые кишечные инфекционные заболевания и характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к развитию септицемии и поражению различных органов и систем. Кампилобактериоз передается в основном пищевым путем — через мясо и мясные продукты, прошедшие недостаточную тепловую обработку, а также через воду.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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