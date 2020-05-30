Власти Иордании откроют мечети для пятничных молитв

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти Власти Иордании решили открыть мечети для проведения пятничных молитв с 5 июня, заявил министр по делам вакуфов и исламских святынь Мухаммед аль-Халяйле в интервью иорданскому телевидению.

"С 5 июня мечети будут открыты для пятничных молитв, это первый этап", - сообщил аль-Халяйле.

По его словам, следующий этап, на котором мечети откроются для полуденной и предвечерней молитв, может наступить в течение последующих двух недель.

По последним данным министерства здравоохранения Иордании, в королевстве зафиксировано 730 случаев заражения коронавирусом, 507 человек выздоровели, девять скончались. В марте иорданские власти приняли жесткие меры против распространения коронавируса: на всей территории страны был введен комендантский час, закрыты школы, университеты, туристические объекты, мечети, запрещены собрания численностью более 10 человек. Для нарушителей комендантского часа ввели наказание в виде лишения свободы сроком до года.

Учитывая сравнительно низкие темпы распространения вируса, власти позднее объявили о частичном смягчении режима комендантского часа - с 19.00 до 08.00. В стране открылись небольшие продуктовые магазины, пекарни и аптеки, а также магазины, продающие товары первой необходимости. Крупные продовольственные магазины получили возможность работать в режиме доставки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.