Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-30T08:17
https://ria.ru/20200530/1572209931.html
В Миннеаполисе правоохранители оттеснили протестующих от участка полиции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572184938_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_99ccc87d131ce96bd012cc0d481e0a49.jpg
РИА Новости

В Миннеаполисе правоохранители оттеснили протестующих от участка полиции

08:17 30.05.2020
335
© AP Photo / John MinchilloАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
Акция протеста в Миннеаполисе
МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Нацгвардия США оттеснила протестующих от пятого полицейского участка в Миннеаполисе, после того как они разграбили множество магазинов и подожгли пару зданий рядом с ним, передает корреспондент РИА Новости.
До этого долгое время правоохранители никак не обозначали своего присутствия, только несколько вооруженных полицейских дежурили на крыше участка.
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
08:00
Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис
Спецсредства при оттесненении толпы не применялись, но люди, которых теперь отделяет от гвардейцев пара сотен метров, тут же принялись возводить баррикады их секционных заборов, которыми была огорожена строительная площадка поблизости.
Пара молодых людей кинули в сторону правоохранителей две бутылки с зажигательной смесью, но те разбились об асфальт, даже близко не долетев до них.
В целом толпа ведет себя мирно, однако отдельные группы людей продолжают взламывать двери магазинов и выносить товары.
Беспорядки в Миннеаполисе
05:53
Жители Миннеаполиса рассказали о жизни в городе во время беспорядков
530012
Обсудить 1
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Рекомендуем
Атланта
В Атланту вводят нацгвардию из-за беспорядков
Акция протеста в Миннеаполисе
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Военнослужащий Национальной гвардии США в Миннеаполисе
В Миннеаполисе нацгвардия применила слезоточивый газ
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Как прицелиться в Китай — и не попасть в Миннеаполис
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже
Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться
Подготовка к всероссийской акции Ночь музеев
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Politico рассказала о споре Трампа и Меркель о "Северном потоке — 2"
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
Беспорядки в Миннеаполисе
Жители Миннеаполиса рассказали о жизни в городе во время беспорядков
Акция протеста в Миннеаполисе
СМИ: Пентагон готовит военную полицию для отправки в Миннеаполис
Основатель Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг объяснил, почему Facebook не стал удалять запись Трампа
Поджоги и грабежи во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка
Акция протеста в Миннеаполисе
СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Семья Флойда требует переквалифицировать обвинения экс-полицейскому
Поджоги и грабежи во время протестов в Миннеаполисе
В Миннеаполисе протестующие продолжают грабить магазины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
Лента новостейМолния