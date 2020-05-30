В Миннеаполисе правоохранители оттеснили протестующих от участка полиции

МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Нацгвардия США оттеснила протестующих от пятого полицейского участка в Нацгвардия США оттеснила протестующих от пятого полицейского участка в Миннеаполисе , после того как они разграбили множество магазинов и подожгли пару зданий рядом с ним, передает корреспондент РИА Новости.

До этого долгое время правоохранители никак не обозначали своего присутствия, только несколько вооруженных полицейских дежурили на крыше участка.

Спецсредства при оттесненении толпы не применялись, но люди, которых теперь отделяет от гвардейцев пара сотен метров, тут же принялись возводить баррикады их секционных заборов, которыми была огорожена строительная площадка поблизости.

Пара молодых людей кинули в сторону правоохранителей две бутылки с зажигательной смесью, но те разбились об асфальт, даже близко не долетев до них.