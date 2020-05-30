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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T08:13
https://ria.ru/20200530/1572209870.html
В Кузбассе выявили 25 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили 25 новых случаев COVID-19

08:13 30.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 мая - РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 25 жителей Кузбасса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у двадцати пяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Двадцать шесть пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже двести двадцать два человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести девяносто один больной коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
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Как уточнили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора, среди выявленных заболевших девять жителей города Кемерово, шесть из Новокузнецка, четыре из Осинников, по два – из Белово и Междуреченска, по одному из Анжеро-Судженска и Промышленновского района. Среди новых выздоровевших семнадцать жителей Новокузнецка, один – из Новокузнецкого района, трое из Калтана, двое из Осинников, по одному из Киселевска, Анжеро-Судженска и Прокопьевского района.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 520 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 222 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9460 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскНовокузнецкПромышленновский районКемеровская областьОбщество
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