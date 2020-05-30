В Киргизии число случаев COVID-19 возросло до 1722

БИШКЕК, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,7 тысячи, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 30 мая 2020 года по республике зарегистрировано 60 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - 14 медработников. Выздоровели 25 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1722, из которых 344 - медработники. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1113 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.