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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T08:10
https://ria.ru/20200530/1572209791.html
В Киргизии число случаев COVID-19 возросло до 1722
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии число случаев COVID-19 возросло до 1722

08:10 30.05.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,7 тысячи, сообщили РИА Новости в субботу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 30 мая 2020 года по республике зарегистрировано 60 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
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По его словам, среди новых зараженных - 14 медработников. Выздоровели 25 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 1722, из которых 344 - медработники. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1113 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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