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2020-05-30T08:54
https://ria.ru/20200530/1572209747.html
В Атланту вводят нацгвардию из-за беспорядков
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РИА Новости

В Атланту вводят нацгвардию из-за беспорядков

08:06 30.05.2020 (обновлено: 08:54 30.05.2020)
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© REUTERS / Carlos BarriaАтланта
Атланта
© REUTERS / Carlos Barria
Атланта. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, который включает крупнейший город штата Атланту, из-за вспыхнувших волнений после смерти афроамериканца в Миннеаполисе.

"По просьбе мэра Кейши Боттомс и после консультаций с представителями органов правопорядка и экстренных служб я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте", — написал губернатор в Twitter.

Миннеаполис в огне: поджоги и мародерство
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Миннеаполис в огне: поджоги и мародерствоТретий день Миннеаполис охвачен беспорядками. Массовые протесты начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В его смерти обвиняют полицейского, который применил силу при его аресте.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Позднее столкновения протестующих с полицией, задержания и акты вандализма стали фиксировать в Нью-Йорке, Атланте (штат Джорджия), Альбукерке (штат Нью-Мексико), Фонтане, Сан-Хосе (штат Калифорния) и Хьюстоне (штат Техас).
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАтлантаСШАВ мире
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