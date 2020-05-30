В Атланту вводят нацгвардию из-за беспорядков

"По просьбе мэра Кейши Боттомс и после консультаций с представителями органов правопорядка и экстренных служб я объявил режим чрезвычайной ситуации в округе Фултон, чтобы задействовать до 500 бойцов национальной гвардии в Джорджии для защиты людей и собственности в Атланте", — написал губернатор в Twitter.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.