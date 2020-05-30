В Таиланде выявили один новый случай COVID-19

"Новый пациент – гражданин Таиланда, студент, вернувшийся из Саудовской Аравии. Он прибыл в Бангкок и вместе с другими пассажирами вывозного рейса, живущими на юге Таиланда, отправился в родную провинцию на предоставленном правительством автобусе. В провинции Наративат он был помещен в карантинный центр", - сказала Йонтракун.