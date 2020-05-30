В Таиланде выявили один новый случай COVID-19

БАНГКОК, 30 мая – РИА Новости. В Таиланде в субботу выявлен один новый случай заражения коронавирусом, смертей от инфекции за прошедшие сутки не было, сообщила на пресс-брифинге в министерстве здравоохранения Таиланда помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.
"Сегодня зарегистрирован только один случай заражения. Новый пациент поступил в больницу провинции Наративат из государственного карантина после возвращения из-за границы вывозным авиарейсом. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
"Новый пациент – гражданин Таиланда, студент, вернувшийся из Саудовской Аравии. Он прибыл в Бангкок и вместе с другими пассажирами вывозного рейса, живущими на юге Таиланда, отправился в родную провинцию на предоставленном правительством автобусе. В провинции Наративат он был помещен в карантинный центр", - сказала Йонтракун.
"Все остальные пассажиры автобуса, в котором он ехал, сейчас находятся в государственных карантинных центрах", - добавила она.
Она подчеркнула, что единственный пациент, зарегистрированный в субботу, заразился коронавирусом за границей.
"Как и в предыдущие дни, количество заражений внутри страны в Таиланде равно нулю", - сказала она.
Помощник пресс-секретаря также назвала общие статистические показатели на 30 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3 077 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 57, полностью выздоровевших – 2 961 человек.
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