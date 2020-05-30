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2020-05-30T09:49
https://ria.ru/20200530/1572209332.html
В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка
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РИА Новости

В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка

07:34 30.05.2020 (обновлено: 09:49 30.05.2020)
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МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая - РИА Новости. Протестующие около пятого полицейского участка в городе Миннеаполис в США вслед за разгромом магазинов начали поджигать и другие здания, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Пожар начался в здании крупного банка Wells Fargo, отделение которого находится через дорогу от полицейского участка. Фанерные щиты, которыми закрыты двери, охвачены огнем, дым также выходит из разбитых окон отделения.
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Рядом с банкоматами подожжена машина, горит и один из банкоматов. Правоохранительные органы по-прежнему отсутствуют, только на крыше полицейского участка находятся несколько вооруженных сотрудников. Время от времени взрываются петарды.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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