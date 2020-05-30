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2020-05-30T07:33
https://ria.ru/20200530/1572209274.html
Астроном рассказала, когда москвичи смогут наблюдать солнечное затмение
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РИА Новости

Астроном рассказала, когда москвичи смогут наблюдать солнечное затмение

07:32 30.05.2020 (обновлено: 07:33 30.05.2020)
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© Фото : NRK News / Slooh.comПолное затмение
Полное затмение
© Фото : NRK News / Slooh.com
Полное затмение. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Жители Москвы и Подмосковья только в 2126 году смогут увидеть полное солнечное затмение, рассказала РИА Новости научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева.
Ранее стало известно, что 21 июня в южных регионах азиатской части России можно будет увидеть частичное солнечное затмение.
"К сожалению, москвичам и жителям Подмосковья еще долго не повезет. Ближайшее полное затмение будет в 2126 году, 16 октября в 10.45 мск. Что бы ни происходило на Земле, этому ничто не сможет помешать", - сказала Рублева.
Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). Затмение, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность), называется частным.
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Фаина РублеваКосмос - РИА НаукаМоскваМосковская область (Подмосковье)
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