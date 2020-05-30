Астроном рассказала, когда москвичи смогут наблюдать солнечное затмение

"К сожалению, москвичам и жителям Подмосковья еще долго не повезет. Ближайшее полное затмение будет в 2126 году, 16 октября в 10.45 мск. Что бы ни происходило на Земле, этому ничто не сможет помешать", - сказала Рублева.