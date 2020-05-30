В Германии за сутки выявили 738 случаев COVID-19

Днем ранее сообщалось о 741 случае заболевания и 39 летальных исходах за сутки.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 181 196 случаев заболевания, скончались 8489 пациентов с COVID-19, почти 165 тысяч заразившихся вылечились.