Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T07:28
https://ria.ru/20200530/1572209220.html
В Германии за сутки выявили 738 случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276472_0:275:3120:2030_1036x0_80_0_0_776ec16002f52e692e6d7b27c0b77373.jpg
РИА Новости

В Германии за сутки выявили 738 случаев COVID-19

07:28 30.05.2020
2148
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHELМедицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
© AFP 2020 / MATTHIAS RIETSCHEL
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 738, скончались 39 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 741 случае заболевания и 39 летальных исходах за сутки.
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
03:55Распространение нового коронавируса
В Бразилии вновь зафиксировали рекорд по новым случаям COVID-19
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 181 196 случаев заболевания, скончались 8489 пациентов с COVID-19, почти 165 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 854), Северном Рейне-Вестфалии (37 910) и Баден-Вюртемберге (34 718). В Берлине зафиксированы 6767 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Альтернативная медицина
Доктор Комаровский рассказал о глобальном медицинском "разводе"
Певица Валерия
Валерия рассказала о "дебильной аудитории"
На приеме у врача
Минздрав подготовил проект, утверждающий нормы времени на посещение врача
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способ остановить "агрессию" России
Медик готовит шприц с вакциной
Роспотребнадзор оценил внесение в новый КоАП штрафов за отказ от прививок
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Ребенок смотрит в окно
Власти рассказали о семье, где нашли троих детей рядом с телами родителей
Продавец на рынке в Ухани, КНР
В Китае выдвинули новую версию происхождения коронавируса
Машина прокуратуры
В Подмосковье нашли свалку просроченных дорогих лекарств для онкобольных
Художник Никас Сафронов на прогулочном теплоходе во время первого Чемпионата Мира по граффити 3D на Москве-реке Nextproekt
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова и СФ готовят проект о правовом положении многодетных семей
Пассажир покупает билет на Белорусском вокзале
Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили еще 741 случай COVID-19
Губернатор Красноярского края Александр Усс
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции
Президент Украины Владимир Зеленский
Это был трюк. Украина заключила сверхвыгодную сделку с МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:10Аналитик объяснил спор Трампа и Меркель из-за "Северного потока — 2"
15:10Источник сообщил о возгорании силовой установки у самолета в Шереметьево
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
Лента новостейМолния