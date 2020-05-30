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2020-05-30T07:25
https://ria.ru/20200530/1572209192.html
В Миннеаполисе полиция обстреляла журналистку резиновыми пулями
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572196097_0:61:3134:1824_1036x0_80_0_0_555ecfa75f28de4e5dc58f1bcd683ed4.jpg
РИА Новости

В Миннеаполисе полиция обстреляла журналистку резиновыми пулями

07:25 30.05.2020
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© REUTERS / Carlos BarriaВоеннослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria
Военнослужащие Национальной гвардии США в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Полиция в американском Миннеаполисе обстреляла журналистку резиновыми пулями в прямом эфире, свидетельствуют кадры телеканала Wave3, аффилированного с телекомпанией NBC.
На ролике, разошедшемся онлайн, девушка в маске и с микрофоном в руках ходит неподалеку от оцепления полиции. Затем она вскрикивает два раза подряд и добавляет: "В меня попали!" Еще через несколько секунд она говорит: "Это резиновые пули, все в порядке". Камера "наезжает" на оцепление полиции и показывает одного из офицеров с закрытым лицом, который нацеливает ствол в камеру.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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