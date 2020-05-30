В Миннеаполисе полиция обстреляла журналистку резиновыми пулями

На ролике, разошедшемся онлайн, девушка в маске и с микрофоном в руках ходит неподалеку от оцепления полиции. Затем она вскрикивает два раза подряд и добавляет: "В меня попали!" Еще через несколько секунд она говорит: "Это резиновые пули, все в порядке". Камера "наезжает" на оцепление полиции и показывает одного из офицеров с закрытым лицом, который нацеливает ствол в камеру.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.