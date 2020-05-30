Рабочая группа по Конституции проведет заседание с ЦИК и социологами

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию возобновляет работу, первое после длительного перерыва заседание пройдет в субботу в очно-заочном формате на базе Общественной палаты РФ, к участию приглашены социологи и представители Центризбиркома РФ.

О проведении заседания рассказал РИА Новости член группы, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов . По его словам, часть участников будут выступать по видеосвязи, а кто-то будет присутствовать в здании ОП РФ. В свою очередь, сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева уточнила, что на заседании планируется обсудить работу по популяризации конституционных поправок, по повышению осведомленности населения о них.

"Есть намерение послушать социологов об отношении к поправками, о замере осведомленности населения о содержании поправок. И поскольку работа все-таки идет - послушаем представителей ЦИК, что предпринимается в плане подготовки к общероссийскому голосованию. И те, и другие будут приглашены", - сказала Хабриева РИА Новости.

Один из вопросов, который будет стоять на повестке дня заседания, это готовность регионов РФ к проведению общероссийского голосования, сообщил РИА Новости другой сопредседатель группы Павел Крашенинников

"Во-первых, мы давно не собирались. Мы общаемся в режиме онлайн: по телефону, по скайпу. Но тем не менее, нам нужно все-таки обменяться впечатлениями, что происходит в регионах, как формируется корпус наблюдателей, насколько регионы и ЦИК, мы все, общество, готовы. Собственно говоря, обсудить нашу дальнейшую работу, что происходило, как, может быть, уже какие-то нормы получили практическую обкатку из поправок в конституцию", - сказал Крашенинников.

По словам еще одного сопредседателя группы Андрея Клишаса, дату голосования по поправкам в ходе заседания обсуждать не будут. При этом Хабриева в разговоре с РИА Новости отметила, что не считает необходимым затягивать процесс определения дня голосования.

В пресс-службе Общественной палаты РФ рассказали РИА Новости, что заседание пройдет с соблюдением режима социального дистанцирования, участники будут в масках и перчатках, на входе всем измерят температуру.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в конституцию. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование.