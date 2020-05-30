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2020-05-30T06:49
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Колумбия и еще 25 стран изъяли более 50 тонн кокаина при морской операции
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РИА Новости

Колумбия и еще 25 стран изъяли более 50 тонн кокаина при морской операции

06:49 30.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо
Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо. Архивное фото
БОГОТА, 30 мая - РИА Новости. Более 50 тонн кокаина изъяты с 1 апреля по 15 мая в рамках морской операции Orion V, в которой приняли участие 26 стран Европы и Америки, включая Колумбию, сообщил колумбийский министр обороны Карлос Ольмес Трухильо.
"За это время было изъято 50,3 тонны хлоргидрата кокаина, которые равнозначны 27 607 гектарам посевов листа коки и в свою очередь составляют 126 миллионов доз, употребление которых было предотвращено", - заявил министр на пресс-конференции онлайн.
Он добавил, что удалось предотвратить попадание преступным организациям около 1,7 миллиарда долларов.
Кроме того, изъято около 7 тонн марихуаны стоимостью примерно 36 миллионов долларов.
В свою очередь национальный военно-морской флот сообщил, что во время операции были предъявлены обвинения 150 людям разных национальностей, обездвижены 38 судов, две полупогружные лодки и четыре воздушных судна.
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