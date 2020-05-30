Колумбия и еще 25 стран изъяли более 50 тонн кокаина при морской операции

"За это время было изъято 50,3 тонны хлоргидрата кокаина, которые равнозначны 27 607 гектарам посевов листа коки и в свою очередь составляют 126 миллионов доз, употребление которых было предотвращено", - заявил министр на пресс-конференции онлайн.