Колумбия и еще 25 стран изъяли более 50 тонн кокаина при морской операции

"За это время было изъято 50,3 тонны хлоргидрата кокаина, которые равнозначны 27 607 гектарам посевов листа коки и в свою очередь составляют 126 миллионов доз, употребление которых было предотвращено", - заявил министр на пресс-конференции онлайн.
Он добавил, что удалось предотвратить попадание преступным организациям около 1,7 миллиарда долларов.
Кроме того, изъято около 7 тонн марихуаны стоимостью примерно 36 миллионов долларов.
В свою очередь национальный военно-морской флот сообщил, что во время операции были предъявлены обвинения 150 людям разных национальностей, обездвижены 38 судов, две полупогружные лодки и четыре воздушных судна.
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