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2020-05-30T07:03
https://ria.ru/20200530/1572208780.html
СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков
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РИА Новости

СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков

06:39 30.05.2020 (обновлено: 07:03 30.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloАкция протеста в Миннеаполисе
Акция протеста в Миннеаполисе
© AP Photo / John Minchillo
Акция протеста в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Более 200 зданий и помещений взломаны и разграблены или подверглись вандализму в американском Миннеаполисе в ходе беспорядков, подсчитала местная газета Minneapolis Star Tribune.
По ее данным, ряд зданий серьезно пострадал от затопления или от огня. Некоторые полностью разрушены из-за пожаров.
Акция протеста в Миннеаполисе
05:09
В ряде крупных городов США начались беспорядки из-за смерти Флойда
Среди пострадавшего бизнеса аптеки, супермаркеты, магазины одежды, парикмахерские, прачечные, автозаправки, автомастерские, рестораны и магазины по продаже алкоголя.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из сотрудников наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Беспорядки в Миннеаполисе
05:53
Жители Миннеаполиса рассказали о жизни в городе во время беспорядков
21100111
Обсудить 1
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМиннеаполисСШАВ мире
Популярные комментарии
Обычные грабежи под видом демонстраций,анархия мать порядка.И Америка еще что то вякает на нас,когда у нас пытаются предотвратить проплаченные нытинги ,целью которых стоит прежде всего сделать такие же беспорядки как на майдауне и вот такие в США.Дай волю нашим либералам так они такое же устроят
30 мая, 07:16
Алла Бурн
1400000
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