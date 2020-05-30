СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из сотрудников наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.