СМИ: в Миннеаполисе более 200 зданий разграбили в ходе беспорядков

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Более 200 зданий и помещений взломаны и разграблены или подверглись вандализму в американском Миннеаполисе в ходе беспорядков, подсчитала местная газета Minneapolis Star Tribune.
По ее данным, ряд зданий серьезно пострадал от затопления или от огня. Некоторые полностью разрушены из-за пожаров.
Среди пострадавшего бизнеса аптеки, супермаркеты, магазины одежды, парикмахерские, прачечные, автозаправки, автомастерские, рестораны и магазины по продаже алкоголя.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из сотрудников наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.