В Узбекистане продлили карантин до 15 июня

"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 15 июня", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

В "зеленых зонах" возобновят работу спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов). Здесь с 1 июня разрешат проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований. "При этом мероприятия могут проводиться только по месту жительства и количество гостей не должно превышать 30 человек из близких родственников", — добавили в оперштабе.