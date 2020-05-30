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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T13:23
https://ria.ru/20200530/1572208747.html
В Узбекистане продлили карантин до 15 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане продлили карантин до 15 июня

06:37 30.05.2020 (обновлено: 13:23 30.05.2020)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Контейнерная зона в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 30 мая — РИА Новости. Власти Узбекистана до 15 июня продлили карантинные меры из-за коронавируса COVID-19, но в благополучных регионах открывают спортивные клубы и разрешат свадьбы, сообщает оперштаб при кабмине страны.
Власти страны с 1 апреля до 1 июня ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина. С 8 мая в зависимости от распространения COVID-19 все регионы Узбекистана поделили на "зоны" — "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановлено транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны.
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"Ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 15 июня", — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Решение принято специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.
Решением спецкомиссии с 1 июня в "желтых зонах" возобновится деятельность риелторов, организаций, занимающихся подготовкой и переподготовкой водителей, предприятий общепита, обслуживающих госучреждения.
В "зеленых зонах" возобновят работу спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов). Здесь с 1 июня разрешат проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований. "При этом мероприятия могут проводиться только по месту жительства и количество гостей не должно превышать 30 человек из близких родственников", — добавили в оперштабе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 357 тысяч человек. В Узбекистане число зарегистрированных случаев выросло до 3488, 14 пациентов скончались, 2728 выздоровели, 746 находятся на лечении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТашкентУзбекистанВ мире
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