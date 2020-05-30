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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T06:23
https://ria.ru/20200530/1572208708.html
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1565855981_0:37:3072:1765_1036x0_80_0_0_40d74f0139d4aebadd327c3b6e48797f.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

06:23 30.05.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
СЕУЛ, 30 мая – РИА Новости. Южная Корея зафиксировала 39 случаев заражения COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 441, число жертв не изменилось и составляет 269 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
В последние дни в Южной Корее фиксируют 40-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.
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По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 27 из новых случаев имеют локальное происхождение, и большинство зарегистрированы в центральной части страны. 12 случаев завезены из-за границы.
Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 266. Не менее 102 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 35 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 398, что составляет 90,9%. Число жертв не изменилось и составляет 269 человек.
По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса. Власти вновь до 14 июня усилили меры безопасности, от общественных и религиозных заведений требуют строгой профилактики заражения, закрыли государственные музеи, театры и галереи. В столице действует запрет на деятельность развлекательных заведений.
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Несмотря на это, поэтапное возвращение школьников к занятиям с посещением проходит по плану, и министерство образования заявило, что не намерено вновь переносить даты. Разбираться в ситуации конкретно на местах предоставили управлениям образования и самим школам. Так, в связи с обнаружением заболевших или людей с подозрением на коронавирус уже закрылись более 830 школ, большая часть в центральном регионе страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяВ мире
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