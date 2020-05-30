В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19

СЕУЛ, 30 мая – РИА Новости. Южная Корея зафиксировала 39 случаев заражения COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 11 441, число жертв не изменилось и составляет 269 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В последние дни в Южной Корее фиксируют 40-80 случаев COVID-19 в сутки. Хотя с начала апреля число новых зараженных постепенно снизилось до 10-20 случаев в день, а 6 мая опускалось до двух человек, новые локальные очаги заражения вновь вызвали прирост больных коронавирусом.

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 27 из новых случаев имеют локальное происхождение, и большинство зарегистрированы в центральной части страны. 12 случаев завезены из-за границы.

Число заражений, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 266. Не менее 102 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо , где плохо соблюдали меры профилактики.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 35 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 398, что составляет 90,9%. Число жертв не изменилось и составляет 269 человек.

По данным Центрального штаба по ликвидации чрезвычайных происшествий, 30% зараженных коронавирусом болеют без симптомов, что также приводит к незаметному распространению вируса. Власти вновь до 14 июня усилили меры безопасности, от общественных и религиозных заведений требуют строгой профилактики заражения, закрыли государственные музеи, театры и галереи. В столице действует запрет на деятельность развлекательных заведений.

Несмотря на это, поэтапное возвращение школьников к занятиям с посещением проходит по плану, и министерство образования заявило, что не намерено вновь переносить даты. Разбираться в ситуации конкретно на местах предоставили управлениям образования и самим школам. Так, в связи с обнаружением заболевших или людей с подозрением на коронавирус уже закрылись более 830 школ, большая часть в центральном регионе страны.