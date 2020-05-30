Врач советует летом ограничить передвижения по городу из-за COVID-19

"Думаю, что надо будет соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, все мероприятия, касаемые гигиены..., и ограничить передвижения не только по России, но и максимально ограничить движения по городу – в пределах работы, дома, магазина", - сказала Трифонова РИА Новости.