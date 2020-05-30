Врач советует летом ограничить передвижения по городу из-за COVID-19

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова советует летом меньше передвигаться не только по России, но и по городу из-за коронавируса.
"Думаю, что надо будет соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, все мероприятия, касаемые гигиены..., и ограничить передвижения не только по России, но и максимально ограничить движения по городу – в пределах работы, дома, магазина", - сказала Трифонова РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.