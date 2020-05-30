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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T06:53
https://ria.ru/20200530/1572208644.html
Врач советует летом ограничить передвижения по городу из-за COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572192027_0:0:3038:1710_1036x0_80_0_0_241d01ff2b7502327ad331c15b14f68b.jpg
РИА Новости

Врач советует летом ограничить передвижения по городу из-за COVID-19

06:19 30.05.2020 (обновлено: 06:53 30.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир у Ярославского вокзала в Москве
Пассажир у Ярославского вокзала в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Пассажир у Ярославского вокзала в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Заведующая инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управделами президента Екатерина Трифонова советует летом меньше передвигаться не только по России, но и по городу из-за коронавируса.
"Думаю, что надо будет соблюдать социальное дистанцирование, масочный режим, все мероприятия, касаемые гигиены..., и ограничить передвижения не только по России, но и максимально ограничить движения по городу – в пределах работы, дома, магазина", - сказала Трифонова РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,7 миллиона случаев заражения, свыше 357 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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