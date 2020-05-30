Трамп посетит вторую попытку запуска SpaceX в субботу

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит вторую попытку запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в субботу, подтвердил Белый дом.
В расписании Трампа на субботу значится перелет на мыс Канаверал, наблюдение за стартом и последующее выступление с речью. Трамп планирует вернуться в Вашингтон в тот же день.
Первоначально старт космического корабля с астронавтами на МКС планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни — 2 и 3 июня.
27 мая, 08:39Crew Dragon. Главная надежда NASA