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2020-05-30T06:08
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Трамп посетит вторую попытку запуска SpaceX в субботу
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РИА Новости

Трамп посетит вторую попытку запуска SpaceX в субботу

06:08 30.05.2020
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© REUTERS / Carlos Barria/PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Carlos Barria/Pool
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит вторую попытку запуска космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в субботу, подтвердил Белый дом.
В расписании Трампа на субботу значится перелет на мыс Канаверал, наблюдение за стартом и последующее выступление с речью. Трамп планирует вернуться в Вашингтон в тот же день.
Первоначально старт космического корабля с астронавтами на МКС планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск. Если не удастся запустить корабль в субботу, резервный день — воскресенье, следующие потенциальные резервные дни — 2 и 3 июня.
Ракета-носитель с аппаратом Crew Dragon
27 мая, 08:39
Crew Dragon. Главная надежда NASA
13401325
Обсудить 11
Дональд ТрампМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXSpaceXВашингтон (город)СШАВ мире
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