Байден потребовал справедливости в деле Флойда

ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Бывший вице-президент США и вероятный кандидат от демократов в президенты Джо Байден потребовал справедливости в деле о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который умер при задержании полицией в американском городе Миннеаполис.
"Пришло время нам серьезно посмотреть на неприятную правду. Пришло время в открытую разобраться с глубокой, открытой раной на теле нашей страны. Нам нужна справедливость в деле Джорджа Флойда", - заявил Байден в видеообращении.
Он призвал привлечь "плохих людей из числа полицейских" к ответственности.
В Миннесоте и в ряде других штатов США на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после появления в интернете видеозаписи задержания Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.
Начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. В пятницу прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата Миннесота предъявили обвинение в непредумышленном убийстве экс-полицейскому в связи со смертью Флойда после ареста.