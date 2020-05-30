Байден потребовал справедливости в деле Флойда

"Пришло время нам серьезно посмотреть на неприятную правду. Пришло время в открытую разобраться с глубокой, открытой раной на теле нашей страны. Нам нужна справедливость в деле Джорджа Флойда", - заявил Байден в видеообращении.

В Миннесоте и в ряде других штатов США на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после появления в интернете видеозаписи задержания Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.