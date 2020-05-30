США могут отправить в Тунис военных "из-за России"

"По мере того как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке беспокоит все больше. Мы изучаем новые способы ответа на угрозы общей безопасности, в том числе использование бригады содействия силам безопасности", — заявил в связи с этим Таунсенд. Такого рода бригады США с различным количеством военнослужащих используются для обучения и подготовки военнослужащих стран-партнеров на их территории.