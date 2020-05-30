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2020-05-30T14:32
https://ria.ru/20200530/1572208290.html
США могут отправить в Тунис военных "из-за России"
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РИА Новости

США могут отправить в Тунис военных "из-за России"

05:40 30.05.2020 (обновлено: 14:32 30.05.2020)
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© Фото : Spc. Anthony ZaneАмериканские военные
Американские военные
© Фото : Spc. Anthony Zane
Американские военные. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 мая — РИА Новости. США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждают, что это делается из-за России, которую они винят во вмешательстве в дела региона, говорится в сообщении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).
Командование сообщило, что его глава генерал Стивен Таунсенд говорил накануне с министром обороны Туниса Имедом Хазги.

"По мере того как Россия продолжает раздувать пламя ливийского конфликта, региональная безопасность в Северной Африке беспокоит все больше. Мы изучаем новые способы ответа на угрозы общей безопасности, в том числе использование бригады содействия силам безопасности", — заявил в связи с этим Таунсенд. Такого рода бригады США с различным количеством военнослужащих используются для обучения и подготовки военнослужащих стран-партнеров на их территории.

Таунсенд также посетовал на то, что африканских партнеров США "осаждают злонамеренные деятели и террористические сети".
Соединенные Штаты ранее обвиняли Россию во вмешательстве в дела Ливии через поддержку сил Халифы Хафтара, Россия обвинения во вмешательстве отрицает и заявляет, что заинтересована в урегулировании ситуации в Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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Обсудить 8
Стивен ТаунсендХалифа ХафтарВооруженные силы СШАТриполиЛивияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как то толерантно написано:- «После свержения Каддафи.....» А кем и как он свергся и с помощью кого был убит?
30 мая, 07:34
nKnakis Kamakis
3900001
Теперь Тунис зажгут похоже!
30 мая, 06:23
Владимир Середин
1200100
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