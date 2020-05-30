Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T05:36
https://ria.ru/20200530/1572208258.html
В Бельгии назвали условия для открытия ресторанов и кафе
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40643/97/406439770_0:151:3108:1899_1036x0_80_0_0_099c608adf92e70223c5788af0861ce3.jpg
РИА Новости

В Бельгии назвали условия для открытия ресторанов и кафе

05:36 30.05.2020
391
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Города мира. Брюссель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Бельгийские власти опубликовали требования для ресторанов и кафе, желающих открыться в ближайшее время в рамках постепенного смягчения мер изоляции, сообщил местный телеканал RTBF.
В частности, все заведения общепита должны будут закрываться не позже полуночи. "В позднее время сложнее контролировать соблюдение мер", - пояснила министр экономики Бельгии Натали Мюлль.
Париж
28 мая, 19:17Распространение нового коронавируса
Во Франции кафе и рестораны смогут открыться 2 июня
За одним столом должно быть не более четырех посетителей, при этом обслуживание у барных стоек запрещено. Между столами необходимо обеспечить расстояние в полтора метра. Также пока запрещены индивидуальные меню, рестораторам рекомендовано использовать доски или вывески.
В ресторан можно будет попасть только по предварительному заказу. В кафе кто-либо из посетителей, сидевших за одним столом, должен будет оставить свои координаты для возможного оповещения в случае выявления коронавируса у сотрудников или клиентов.
Мужчина с женщиной на набережной в Тель-Авиве
27 мая, 16:30Распространение нового коронавируса
В Израиле открылись рестораны, бары, пабы и бассейны
Как ожидается, рестораны в Бельгии откроются 8 июня на третьей фазе отмены ограничительных мер, введенных в середине марта из-за распространения коронавируса. Окончательное решение будет принято на заседании Совбеза Бельгии 3 июня.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Повара отдыхают после зактрытия ресторана на новом рыбном рынке в Токио
26 мая, 07:49Распространение нового коронавируса
Японские рестораны научились выживать в условиях распространения COVID-19
200012
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияВ мире
Рекомендуем
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 58 061
Тест на коронавирус
В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 57 849
Побережье Коста-Рики
Коста-Рика продлила закрытие границ до 30 июня
Пассажирский самолет в небе
В ИКАО просят согласовать единые меры защиты от COVID-19
Люди гуляют по главной торговой улице Рю Нев в центре Брюсселя. 16 мая 2020 год
В Бельгии выявили 125 новых случаев коронавируса
Каракас - столица Венесуэлы
В Венесуэлу прибыли 12 тонн гуманитарной помощи ЮНИСЕФ из Германии
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19
Медсестры в защитных масках в Китае
В Китае выявили 8 новых случаев COVID-19
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Байден потребовал справедливости в деле Флойда
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея
В Южной Корее за сутки выявили 39 случаев заражения COVID-19
Сотрудники полиции в Германии
СМИ: в Германии задержали подозреваемого по делу о гибели 39 мигрантов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане создадут госкомиссию по реабилитации жертв репрессий
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В России за сутки потушили 44 лесных пожара
Беспорядки в Миннеаполисе
Жители Миннеаполиса рассказали о жизни в городе во время беспорядков
Санаторий
Попова рассказала, какие регионы могут первыми отправить жителей на отдых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:05В Новокузнецке разрешили работу летних веранд в заведениях общепита
15:04В Саратовской области запустили сервис для консультаций по COVID-19
15:00Мурашко оценил результаты оперативного выстраивания системы медпомощи
14:59В Швейцарии выявили 17 новых случаев COVID-19
14:53Мурашко рассказал о добровольцах на испытания вакцины от COVID-19
14:51В Северной Македонии продлили режим ЧП из-за COVID-19
14:48В Совфеде оценили внесение в КоАП штрафов за отказ от вакцинации
14:46В Белоруссии число случаев коронавируса превысило 41 тысячу
14:43Крашенинников: часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов
14:41Самолет АН-2 загорелся после посадки на востоке Казахстана
14:41Мусульмане Татарстана собрали деньги на лечение 12 тяжелобольных детей
14:37"Коммунисты России" поддержали Пригожина пачкой "Доширака"
14:36В Пермском крае у фельдшера больницы выявили COVID-19
14:31Пригожин объяснил, зачем звезды обратились за помощью к государству
14:28Китай может обойти США по потенциалу ВМС, считают в конгрессе
14:28Немецкая община Крыма предложила отправить ящик вина послу Украины в ФРГ
14:20Член комитета Госдумы выступил против штрафов за отказ от вакцинации
14:17В Иране число случаев COVID-19 приближается к 150 тысячам
14:15В Госдуме обсудят внедрение обязательной маркировки лекарств
14:13В США за сутки выявили более 24 тысяч случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния