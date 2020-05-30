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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-30T05:24
https://ria.ru/20200530/1572208189.html
В Китае выявили 8 новых случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445003_0:0:2736:1540_1036x0_80_0_0_c1528712e871e8df2594a52c3fddfdfa.jpg
РИА Новости

В Китае выявили 8 новых случаев COVID-19

05:24 30.05.2020
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© REUTERS / China Daily CDICМедсестры в защитных масках в Китае
Медсестры в защитных масках в Китае
© REUTERS / China Daily CDIC
Медсестры в защитных масках в Китае
ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрировано четыре бессимптомных носителя, выздоровели 11 пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все выявленные новые случаи - ввозные, один зарегистрирован в Шанхае, один - в провинции Гуандун и два в провинции Шаньдун.
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Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 302 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1738, выздоровели 1692 человека.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены четыре таких случая, из них три локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
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Отдельно в Гонконге за все время эпидемии были выявлены 1079 случаев заражения (четыре человека скончались, 1035 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (все 45 человек уже выписаны), на Тайване заразились 442 человека (семь скончались, 420 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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