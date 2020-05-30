В Китае выявили 8 новых случаев COVID-19

ПЕКИН, 30 мая - РИА Новости. Китай за минувшие сутки выявил четыре новых случая заражения коронавирусом, также зарегистрировано четыре бессимптомных носителя, выздоровели 11 пациентов, никто не умер, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 999 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 78 302 человека выздоровели, 63 пациента с COVID-19 остаются в больницах, 4634 умерли. Ввозных случаев – 1738, выздоровели 1692 человека.
С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни. За минувшие сутки выявлены четыре таких случая, из них три локальные, один - ввозной. За минувшие сутки из карантина выпустили 17 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 396 бессимптомных носителей, однако неизвестно, сколько всего их было в Китае за время эпидемии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.