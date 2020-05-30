В Венесуэлу прибыли 12 тонн гуманитарной помощи ЮНИСЕФ из Германии

КАРАКАС, 30 мая - РИА Новости. Двенадцать тонн гуманитарной помощи Детского фонда Двенадцать тонн гуманитарной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прибыли в пятницу в Венесуэлу из Германии , сообщил венесуэльский заместитель министра иностранных дел по многосторонним отношениям Александр Яньес.

"Этот груз, который мы получаем сегодня, позволяет нам поднять несколько дел, во-первых, то, что при помощи диалога, дипломатии и сотрудничества можно достичь успешных соглашений для народа Венесуэлы, все международное сообщество знает, что есть политические разногласия между правительством Германии и правительством Венесуэлы", - заявил Яньес в ходе передачи на гостелеканале VTV . По его словам, Венесуэла и Германия показывают, что при помощи "координации, уважения права и признания национальных институтов можно достичь разностороннего сотрудничества".

Он добавил, что помощь будет раздаваться в пунктах комплексной социальной поддержки, которые правительство организовало на границах для поддержки венесуэльских мигрантов, возвращающихся из других стран в связи с пандемией коронавируса.

Как отмечается в сообщении ЮНИСЕФ , было выслано 12 тонн гуманитарной помощи, "направленной на оказание продовольственной помощи и улучшение доступа к безопасной (питьевой – ред.) воде для тысяч семей". Она включает в себя 127 тысяч таблеток для очистки воды, 18 цистерн с водой и 40 тысяч пакетов продовольственной помощи.

Это вторая гуманитарная поставка ООН в поддержку мер по борьбе с пандемией коронавируса нового типа и ее социально-экономическими последствиями в Венесуэле. Таким образом, всего вместе с этим грузом ООН направила более 100 тонн гуманитарной помощи в Венесуэлу с начала пандемии.

ООН и ее партнеры призвали выделить 72 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса и обеспечить продолжение других важных мероприятий в рамках плана по предотвращению и лечению COVID-19 в Венесуэле.