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2020-05-30T05:21
https://ria.ru/20200530/1572208155.html
В Венесуэлу прибыли 12 тонн гуманитарной помощи ЮНИСЕФ из Германии
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РИА Новости

В Венесуэлу прибыли 12 тонн гуманитарной помощи ЮНИСЕФ из Германии

05:21 30.05.2020
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© РИА Новости / Александр Поляков / Перейти в фотобанкКаракас - столица Венесуэлы
Каракас - столица Венесуэлы
© РИА Новости / Александр Поляков
Перейти в фотобанк
Каракас - столица Венесуэлы. Архивное фото
КАРАКАС, 30 мая - РИА Новости. Двенадцать тонн гуманитарной помощи Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) прибыли в пятницу в Венесуэлу из Германии, сообщил венесуэльский заместитель министра иностранных дел по многосторонним отношениям Александр Яньес.
"Этот груз, который мы получаем сегодня, позволяет нам поднять несколько дел, во-первых, то, что при помощи диалога, дипломатии и сотрудничества можно достичь успешных соглашений для народа Венесуэлы, все международное сообщество знает, что есть политические разногласия между правительством Германии и правительством Венесуэлы", - заявил Яньес в ходе передачи на гостелеканале VTV. По его словам, Венесуэла и Германия показывают, что при помощи "координации, уважения права и признания национальных институтов можно достичь разностороннего сотрудничества".
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Он добавил, что помощь будет раздаваться в пунктах комплексной социальной поддержки, которые правительство организовало на границах для поддержки венесуэльских мигрантов, возвращающихся из других стран в связи с пандемией коронавируса.
Как отмечается в сообщении ЮНИСЕФ, было выслано 12 тонн гуманитарной помощи, "направленной на оказание продовольственной помощи и улучшение доступа к безопасной (питьевой – ред.) воде для тысяч семей". Она включает в себя 127 тысяч таблеток для очистки воды, 18 цистерн с водой и 40 тысяч пакетов продовольственной помощи.
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Это вторая гуманитарная поставка ООН в поддержку мер по борьбе с пандемией коронавируса нового типа и ее социально-экономическими последствиями в Венесуэле. Таким образом, всего вместе с этим грузом ООН направила более 100 тонн гуманитарной помощи в Венесуэлу с начала пандемии.
ООН и ее партнеры призвали выделить 72 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса и обеспечить продолжение других важных мероприятий в рамках плана по предотвращению и лечению COVID-19 в Венесуэле.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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