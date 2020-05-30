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Распространение нового коронавируса
2020-05-30T05:19
https://ria.ru/20200530/1572208049.html
Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785730_0:310:2930:1958_1036x0_80_0_0_0e3a9556e3a1d9ed07f74836d01b5aab.jpg
РИА Новости

Врач рассказал, кому бесполезно проходить тест на антитела к COVID-19

05:19 30.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗабор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В регионах, где сейчас регистрируется рост числа зараженных, нет смысла начинать массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Об этом в беседе с порталом "Ura.ru" заявил завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов.
По его мнению, проводить тестирование на антитела к COVID-19 нужно среди жителей тех регионов, где уже пройден пик заболеваемости.

"Если идет затишье, становится меньше заболевших", — объяснил специалист.

Костинов отмечает, что от такого тестирования выигрывают как отдельные граждане, так и власти региона.

"Нужно понимать, что, например, 20-30 процентов населения уже имеют иммунитет, а остальные находятся в группе риска и им нужна вакцина", — рассказал он.

Врач подчеркнул, что выявление иммунной прослойки поможет вычислить сумму денег, которые следует заложить на лекарства, а также рассчитать, сколько коек развернуть к осени.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаМихаил КостиновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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